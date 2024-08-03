Bugün hangi maçlar var? 3 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, nerede, hangi kanalda?

İŞTE GÜNÜN PRORAMI

10:30 Atıcılık - Sena Can Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

11:10 Sırıkla Atlama - Ersu Şaşmaz Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

12:00 Yol Bisikleti - Burak Abay Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

15:30 Yunanistan – Türkiye FIBA U18 Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

18:06 Boks - Busenaz Sürmeneli Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

20:00 Letonya – Türkiye FIBA U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası FIBA TV

20:45 Galatasaray – Beşiktaş TFF Süper Kupa atv

22:04 Boks - Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız