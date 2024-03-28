Bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Züleyha Öncü
Bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çay üreticilerine yönelik mali destek sağlama konusunda önemli bir adım attı.

Bakan İbrahim Yumaklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, ÇAYKUR aracılığıyla toplam 363 milyon 608 bin lira tutarındaki çay destekleme ödemesi, üreticilerin hesaplarına bugün itibarıyla yatırılacak.

Bu ödeme, çay sektöründe faaliyet gösteren üreticiler için hem bir teşvik hem de ekonomik bir can suyu niteliğinde. Bakan Yumaklı, bu ödemenin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek, hükümetin tarım sektörüne verdiği desteğin altını çizdi.

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