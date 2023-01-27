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Bakan Kirişçi açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor

Çiftçilere yaklaşık 972 milyon liralık tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:41
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Bugün hesaplara yatıyor. Bakan Kirişçi açıkladı

Bakan Kirişçi açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarımsal destekleme ödemelerin bugün başlayacağını açıkladı.Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.

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