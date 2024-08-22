Bugün kimin maçı var? 22 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 22 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Avrupa'da play-off turu devam ediyor. Temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor sahaya çıkıyor. İşte günün programı

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün kimin maçı var?

Saat kaçta?

Hangi kanalda?

Beşiktaş'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor'un maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir'in maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Günün spor programı belli oldu:

19:00 Türkiye – Avusturya FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

20:00 Djurgarden – Maribor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8,5

21:00 Al Nassr - Al Raed Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:30 Lugano – Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme S Sport Plus

21:45 St. Patricks – Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TRT Spor

22:00 St.Gallen – Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme atv

22:30 Braga - Rapid Wien UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme TV 8,5

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