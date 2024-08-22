Bugün kimin maçı var? 22 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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Trabzonspor'un maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir'in maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Günün spor programı belli oldu:

19:00 Türkiye – Avusturya FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

20:00 Djurgarden – Maribor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8,5

21:00 Al Nassr - Al Raed Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:30 Lugano – Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme S Sport Plus

21:45 St. Patricks – Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TRT Spor

22:00 St.Gallen – Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme atv

22:30 Braga - Rapid Wien UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme TV 8,5