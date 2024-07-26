Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 26Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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26 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI
15:00 Werder Bremen - Sheffield W. Hazırlık Maçı Werder Bremen Youtube
15:00 Celta Vigo - Gil Vicente Hazırlık Maçı Celta Vigo Youtube
17:00 M.Andreeva - E.Avanesyan WTA Yaş Final beIN Sports Max 2
18:00 Nürnberg – Juventus Hazırlık Maçı Nürnberg Youtube
18:00 A.Rublev - F.Cerundolo ATP Umag Yarı Final S Sport Plus
20:00 J.Mensik - L.Musetti ATP Umag Yarı Final S Sport Plus
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