Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 26Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 26Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

İşte günün programı...

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün kimin maçı var?

Hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var?

26 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI

15:00 Werder Bremen - Sheffield W. Hazırlık Maçı Werder Bremen Youtube

15:00 Celta Vigo - Gil Vicente Hazırlık Maçı Celta Vigo Youtube

17:00 M.Andreeva - E.Avanesyan WTA Yaş Final beIN Sports Max 2

18:00 Nürnberg – Juventus Hazırlık Maçı Nürnberg Youtube

18:00 A.Rublev - F.Cerundolo ATP Umag Yarı Final S Sport Plus

20:00 J.Mensik - L.Musetti ATP Umag Yarı Final S Sport Plus

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