Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 9 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

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9 HAZİRAN 2024 PROGRAMI
09.30 Türkiye – Almanya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT SPOR
09:30 Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul FB TV
12:30 Errani/Paolini - Gauff/Siniakova Roland Garros Dmax, Eurosport
13:30 Bulgaristan – Slovenya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT SPOR
16:00 A.Zverev - C.Alcaraz Roland Garros Erkekler Final Dmax Eurosport
21:45 Karadağ – Gürcistan Hazırlık Maçı TRT SPOR S Sport Pus
21:45 İtalya - Bosna Hersek Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:15 Fransa – Kanada Hazırlık Maçı S Sport 2
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