Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 9 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 9 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Milli maçlar oynanmaya devam ediyor, Fenerbahçe başkanını seçiyor. İşte günün programı...

Spor tutkunları ekran başına.

Bugün hangi maçlar var?

Hangi kanalda?

Saat kaçta?

9 HAZİRAN 2024 PROGRAMI

09.30 Türkiye – Almanya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT SPOR

09:30 Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul FB TV

12:30 Errani/Paolini - Gauff/Siniakova Roland Garros Dmax, Eurosport

13:30 Bulgaristan – Slovenya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT SPOR

16:00 A.Zverev - C.Alcaraz Roland Garros Erkekler Final Dmax Eurosport

21:45 Karadağ – Gürcistan Hazırlık Maçı TRT SPOR S Sport Pus

21:45 İtalya - Bosna Hersek Hazırlık Maçı S Sport Plus

22:15 Fransa – Kanada Hazırlık Maçı S Sport 2

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