Bugün ne yesem? Pratik ve lezzetli yemek önerileri neler?

Naim Arıoğlu
Bugün ne yesem? Pratik ve lezzetli yemek önerileri neler?
Bugün sofranızı renklendirecek bu pratik tariflerle lezzet dolu bir gün geçirebilirsiniz. Peki, Bugün ne yesem? Pratik ve lezzetli yemek önerileri neler?

Tarifleri kendi damak zevkinize göre kişiselleştirerek, mutfağınızda keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Günlük hayatın koşuşturması içinde bazen ne pişirsem sorusuyla karşı karşıya kalabiliriz.

İşte sizin için, bugün sofranızı pratik ve lezzetli tariflerle renklendirecek öneriler!

Sebzeli Tavuk Wrap:

Tavuk göğsü doğranır ve tavada pişirilir.

Renkli biberler ve soğan eklenip kavrulur.

Hazır tortilla ekmeği üzerine tavuklu karışım sürülür, marullarla ve yoğurt sosuyla servis edilir.

Mantarlı Kremalı Penne:

Penne makarnası haşlanır.

Tavada doğranmış mantarlar soteleme yapılır, üzerine krema eklenir.

Haşlanmış penne makarnası kremalı mantar karışımıyla buluşturulup servis edilir.

Fırında Tavuk Baget:

Tavuk bagetler marine edilir (sos: zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber).

Fırın tepsisine yerleştirilip üzerine dilimlenmiş patates ve sebzeler eklenir.

Fırında pişirilip sıcak servis edilir.

Nohutlu Bulgur Pilavı:

Bulgur tavada kavrulur.

Üzerine haşlanmış nohutlar, tuz, karabiber eklenir.

Sıcak su ilave edilip kısık ateşte demlenmeye bırakılır.

Meyve Salatası:

Çeşitli meyveler (muz, çilek, kivi, ananas) doğranır.

Bal veya yoğurt ile karıştırılıp soğuk servis edilir.

Kumpir Sandviç:

Patatesler haşlanıp ezilir.

İçine rendelenmiş kaşar peyniri, mısır ve tavuk jambon eklenir.

Karışım ekmeğin arasına konup ızgarada kızartılır.

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