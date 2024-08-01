Bugün yüzde 38,9 zam geldi. Açıklama yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Bugün yüzde 38,9 zam geldi. Açıklama yapıldı

Zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyoruz. Hükümetin akaryakıt zamlarını seriye bağlasının ardından Ankara'da ulaşıma bugün 38,9 zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi son zammı 24 Temmuz 2023'te yapmıştı.

Hükümet bütçe açığını kapatabilmek için tütün ürünleri, alkollü içecekler ve akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Özellikle akaryakıt zamları vatandaşın gıda ürünlerine büyük darbe indiriyor.

Nakliyenin artmasıyla pazarcılar başta olmak üzere esnaf da bu nakliye giderlerini ürünlerine yansıtınca kilo fiyatı 20 TL'ye meyve bile bulmak imkansızlaştı.

Vatandaşa meyve fiyatını söylerken yüzüne bile bakamadığını söyleyen bir esnaf "Halden aldığım ürünü pazara sırtımda taşıyacak halim yok. Ben de nakliye gidereni ürüne ilave ediyorum. Artık kilo yerine taneyle meyve alan aileler var. İnanın fiyat söylerken utancımızdan vatandaşın suratına bakamıyoruz" dedi.
Akaryakıt fiyatlarının artması vatandaşa yine zam olarak yansıyacak. İstanbul'da yapılan yüzde 13'lük zamlı tarife bu hafta itibarıyla uygulanmaya başlandı.

GEÇEN YIL MOTORİNE DEV ZAM YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) geçtiğimiz hafta yapılan UKOME toplantılarında, toplu ulaşım için zam kararı almıştı. Artan maliyetlerin gerekçe gösterildiği zam kararında ABB, toplu ulaşım tarifelerine yüzde 38,9 ile yüzde 50 aralığında zam yaptı.

Ankara'da yapılan zamlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yapılan zamla birlikte ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA'larda tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti de 7,5 liradan 10,5 liraya yükseldi.

Ankara'da ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023'te zam yapılmıştı. Geçen yıl yapılan zam sonrasında asgari ücret yüzde 49 oranında artarken, motorinin litre fiyatı ise yüzde 80 oranında yükseldi.

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