Buket Özgünlü için istenilen ceza belli oldu! Şanlıurfa’dan Ankara’ya kuduz köpek getirmişti

Şanlıurfa'daki bir bölgeden kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Ankara Valiliği'nin konuyla ilgili harekete geçmesi sonrasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara'ya getirildiği tespit edilen hayvanlar ise karantinaya alınmıştı.

4 YIL İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buket Özgünlü hakkında iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini ve köpekler kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini iddia etti. İddianame Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada "Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denilmişti.

Boyacı ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Boyacı ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Boyacı, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakılmıştı.

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etmişti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürmüştü.