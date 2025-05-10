Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

Hatay Samandağ’da kaybolan köpek Çilek, 3 ay sonra ağaca bağlı bulundu. Sahibi Nergis Ekşi, ihbarcıya 40 bin TL ödül verdi; Çilek’in depresyonda olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Samandağ ilçesinde restoran işleten Nergis Ekşi'nin yaklaşık 3 ay önce kaybolan İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek'i bulana 40 bin TL ödül vereceğini açıkladı. DHA'nın haberi sonrası bir vatandaş, Ekşi'yi arayarak Çilek'in boş arazide bir ağaca bağlı olduğunu ihbar etti. Bölgeye giden Ekşi, köpeğini kurtararak çiftliğine götürdü.

İhbarcıya vadettiği ödülü de veren Ekşi, ev hayatına alışık olan köpeğinin 3 ay çok kötü koşullarda yaşadığını ve bu nedenle depresyona girdiğini söyledi. Ayrıca bazı rahatsızlıklarının olduğunun saptandığını belirten Nergis Ekşi, "Çilek'i hiç alışık olmadığı bir ortamda bulduk. İple bağlanmış, toz toprak içindeydi. Beni görünce sevindi. Ancak ufak tefek rahatsızlıkları vardı. Strese bağlı aşırı su içme, saklanma eğilimi gibi belirtiler gözlemlendi. Veteriner hekimler, zamanla toparlanacağını söylediler" dedi.

Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

Bulan ödüllendirilecekti! 3 aydır aranıyordu: Ağaca bağlı bulundu depresyona girdi

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