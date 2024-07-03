Bülent Arınç Saray’daki gölgeye ateş püskürdü

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
Bülent Arınç Saray’daki gölgeye ateş püskürdü

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın serbest bırakılmamasıyla ilgili Yargıtay kararının yanlış olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arınç, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın serbest bırakılmamasıyla ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı eleştirerek, "Bu karar çok yanlış. Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı kararları ortadayken, bu kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerini yargılamaya kalkmak Yargıtay'a yakışmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un tutumunu da eleştiren Arınç, "Hukuk politikalarını yönlendiren Uçum, milli yargı ve milli olmayan yargı ayrımını yaparak literatüre saçma bir şey kattı. Yargıtay milli yargı, Anayasa Mahkemesi ise başka bir yargı olarak sunuluyor. Oysa Anayasa varsa uygulanır, uygulanırken sıkıntı varsa değiştirilebilir" şeklinde konuştu.

"Milli yargı lafını ortaya atan kişiye şunu söylemek istiyorum" diyen Arınç, şunları söyledi: "30 yıl avukatlık yapmış biri olarak, Türkiye'de her mahkeme milli yargıyı temsil eder. Kararların başında 'Türk milleti adına' yazar. İnsanları hürriyetlerinden mahrum etmek, özellikle de Can Atalay örneğinde olduğu gibi, çok yanlıştır. Bu durumun hızla düzeltilmesi gerekiyor"

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Arınç, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de görüşlerini paylaştı: "Sinan Ateş konusu çok acı bir olaydır. Hepimiz üzüldük. Eşi ve çocukları, MHP haricinde tüm partileri ziyaret ederek acılarını paylaştılar. Cumhurbaşkanımız da kızına verdiği sözü tutacak ve elden geleni yapacaktır. Umarım yargı süreci adil bir şekilde ilerler. Hrant Dink olayı TBMM Başkanlığım döneminde yaşandı ve yargı süreci henüz tamamlanmış değil. Failler hala serbest geziyor, bu durum kamu vicdanını yaralıyor. Suçlular kim olursa olsun, adaletin yerini bulmasını istiyorum"

Arınç, sözlerine şöyle devam etti: "Ben dindar ve Müslüman olmaya gayret eden bir insanım. Bu yüzden dualar ettim."

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Mehmet Uçum
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Bülent Arınç

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