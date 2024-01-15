Bülent Arınç'tan ülkücülere Sinan Ateş eleştirisi. Bütün ülkücülere çağrı yaptı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ’ı ziyaretinde konuştu.

“ÜLKÜCÜLERİ GEÇMİŞTEN ÖRNEK ALMAYA DAVET EDİYORUM”

1980 darbesinden sonra Manisa’da ülkücülere avukatlık yaptığını hatırlatan Arınç şöyle konuştu:

"Manisa’da 24 yaşında MSP’nin il başkanıydım ve darbe ile siyasi yasaklı oldum. O zaman Manisa’da başta Selçuk Özdağ olmak üzere ülkücü arkadaşlarım vardı. Hepsi inancı, vatansever, milliyetçi insanlardı.

İçlerinde idama mahkum edilenler vardı. Bugün ülkücü geçinenlerini ve ülkücülerini geçmişten örnek almaya davet ediyorum. O zaman her gün 3-5 şehit verdiğimiz Manisa bunlardan bir tanesidir."

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Ziyaretinde Sinan Ateş’i hatırlatan Arınç, "Başlarını dik tutan, ülke ve ülküleri için kendilerini siper eden insanları savunmak bana nasip oldu. Bugün maalesef ülkücülerin başında olan insan resmen katlediliyor.

Onunla ilgili bir soruşturmayı, açılmış davayı bir sene sonra bile göremiyoruz. Gelinen nokta üzüntü vericidir. 'Ülkücüyüm’ diyen 1980 öncesi ülkücülerin hayatlarını bir kez daha okusun, örnek alsın."

Özdağ da Arınç’ın 7 yıl boyunca avukatlığını üstlendiğini ve ücret de talep etmediğini anlatarak teşekkür etti.