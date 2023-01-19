‘Üç Günlük Dünya’ eski eşleri bir araya getirdi. Üç yıl önce boşanmışlardı

Beş yıl evli kaldıktan sonra 3 yıl önce boşanan oyuncu Bülent Emrah Parlak ve eski eşi Burcu Gönder, 'Üç Günlük Dünya' filminde karı-koca rolü ile kamera karşısına geçti.

“NEDEN İKİ SENE DE BİR KARŞIMA EŞİM OLARAK ÇIKIYORSUN"

Bir mahalle komedisi olan Üç Günlük Dünya filmi için bir araya gelen çift oldukça rahat görünürken filmin ana karakteri Muhittin Abi’yi canlandıran Bülent Emrah Parlak, "Biz profesyonel insanlarız. Burcu’yla uzun yıllardır da dostluğumuz var yıllarca aynı sahneyi paylaştık şimdi de aynı projede olmaktan keyif alıyoruz. Tabi ki durumun mizahını da aramızda yaptık. Proje ilk geldiğinde telefonda birbirimize neden iki senede bir karşıma eşim olarak çıkıyorsun diye sorup güldük” dedi.

"BENİM İÇİN KOLAY BİR ROL"

Burcu Gönder, Üç Günlük Dünya filminin sıcak bir mahalle komedisi olduğunu söylerken eski eşi ile karı-koca rolü oynamaları hakkında şöyle konuştu:

“Yıllar sonra Bülent’le aynı projede olmak çok keyifli tabi filmde de eşi olunca duruma çok yabancı da olmuyorum. Kolay bir rol benim için. Neslihan karakteri eli maşalı bir karakter” dedi. Araya giren Parlak, "Ben antrenmanlıyım. Fakat senaryo veya film olunca eli maşalı bir kadınla olmak keyifli tabi ama gerçek hayatta değil”

Oynadıkları düğün sahnesinde de eskiyi hatırladıklarını belirten oyuncuların şimdilerde oldukça iyi dost oldukları gözlerden kaçmadı.

21 NİSAN'DA VİZYONA GİRECEK

Çekimleri tamamlanan filmin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Caner Erzincan otururken, başrollerini Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert ve Erkan Çelik paylaşıyor.

Oyuncu kadrosunda; Begüm Öner, Sıla Korkmaz, Ceren Soylu, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuncay Gençkalan, Hakan Güneş , Ali Seyhan, Burcu Gönder ve usta oyuncu Yılmaz Gruda’nın da olduğu ve yapımcılığını Levent Hançer, Erkan Çelik, Çetin Çaçur’un yapım firması LEC Yapımın üstlendiği komedi filmi Üç Günlük Dünya 21 Nisan’da vizyona giriyor.