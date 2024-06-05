Bülent Ersoy da kemer sıktı. Diva yanında çalışanları dağıttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bülent Ersoy da kemer sıktı. Diva yanında çalışanları dağıttı

Görkemli sahnesi, kalabalık orkestrası ve iddialı kıyafetleriyle tanınan Bülent Ersoy, kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. Diva, 18 kişilik orkestra ekibini 6'ya düşürdü.

Magazin dünyasına gösterişli hayatıyla damga vuran Bülent Ersoy, lüks yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

Bülent Ersoy son olarak Bodrum’da bulunan villasını kendi zevkine göre tadilata sokmuş ve harcadığı ücretle dudak uçuklatmıştı. Bülent Ersoy şimdi ise kemer sıkma kararı aldı.

Bülent Ersoy hem sesi hem de şarkılarıyla Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biri; aynı zamanda kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Gösterişli kostümleri ve mücevherlere olan düşkünlüğü ile bilinen Bülent Ersoy, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda bulunan kumaşçısına gitmiş ve 4.5 saat kaldığı mağazada 600 bin TL harcamıştı.

Beğendiği beş deseni sipariş eden ve tüm toplarıyla birlikte 250 metre saf ipek kumaşı satın alan sanatçı, "Kimseyle pişti olmaya gerek yok. Bu yüzden benim üzerimde görülen yalnızca bende olur. Ben kimseyle pişti olmam" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Pandemi sonrası 21 kişilik saz ekibi sayısını 18'e düşüren Bülent Ersoy, son dönemin modasına uyup kemer sıkma kararı aldı.

Görkemli sahnesi, kalabalık orkestrası ve iddialı kıyafetleriyle tanınan Bülent Ersoy, kemer sıkma politikası uygulamaya başladığı bildirildi. Diva 18 kişilik orkestra ekibini 6'ya düşürdüğü ifade edildi.

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