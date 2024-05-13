Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı. İşte detaylar

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy dün gece geç saatlerde yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ersoy, Instagram’dan yaptığı paylaşımda annesi Necla Poyraz’ın mezarının fotoğrafını yayınladı.

Ardından menajeri Haluk Şentürk’e verdiğini söylediği vasiyetinin ayrıntılarını paylaştı.

Ersoy mektubunda annesinin Zincilikuyu’daki mezar yerini dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulduğundan bahsedip, menajeri Şentürk'e öldükten sonra yapmasını istediklerini yazdı.

İşte bazı satır başları:

"Annemmm... Merhaba... Bugün Anneler Günü... Senin günün... Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için... Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor."

"Bu arada bilmem hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirtip öyle kreatif bir mezar yaptırdım ki tam sana yakışır, çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım... Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, senin Beşiktaş'ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım mezar taşlarını da ve hem şekli, hem renkleri, hemde konumu itibarıyla fevkaladenin fevkinin de fevkinde bir görüntü oluştu..."

“MEZAR YERİNİ SOYLU BULDU”

"Laf aramızda aslında sen onları pek sevmezdin, çünkü sen koyu bir zihniyetle ödün vermeksizin Sayın İsmet İnönü Paşa ve Sayın Bülent Ecevit yani nam-ı değer Karaoğlan taraftarı idin yâ hâni... Ama yüce Allah'ın hikmetinden sual olunmaz misali Zincirlikuyu Mezarlığı'nın o en nadide bölümünde tam Zincirlikuyu Camii'nin karşısındaki o mezar yerini sana 10 dakika içerisinde kim buldu dersin? Eski İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu..."

“HALUK'A VASİYET ETTİM”

"Bu arada Haluk da inanır mısın benden çok daha çok ilgileniyor seninle... Biraz sonra resmini atacak olduğum senin o mezar taşlarının temizliğinden tut da üzerindeki çiçeklerinin devamlı değişmesi falan her şeyinle nasıl ilgileniyor sana anlatamam, sanki kendi anasıymışsın gibi... Allah ondan da razı olsun, inşallah onun için Haluk'a ben de vasiyet ettim ve 'Bana bak beni de sen gömeceksin, aman ha mezarım çok şık olsun, çok çok temiz olsun ve her gün kloraklarla, çamaşır suları ile yıkanıp temizlensin, çiçeklerim hep taze konsun, üzerime konan çiçekler ve hepsinden de önemlisi sürekli dualar okuttur bana en güzel sesli hocalarla' diye ona da vasiyet ettim...

“EZAN SESLERİYLE NE HUZURLUSUNDUR”

Anne senin mezar yerin de tam Zincirlikuyu Mezarlık Camii ile karşı karşıya ne mutlu sana ki tüm vakit namazları kılınmadan önceki okunan o ezan sesleriyle ne kadar huzurlusundur inşallah!!! Aslında sen namaz kılmaz, oruç tutmazdın ama sadece mübarek Ramazan ayında değil senelerin çoğunlukla neredeyse tüm günleri fakire, garibana açıktı senin sofran ve de çantan..."