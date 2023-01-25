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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in 1 TL’lik davasında karar çıktı

Bir dönem ekranlara gelen ve sadece iki bölüm yayınlanan ‘Benzemez Kimse Bize’ isimli program sonrası Bülent Ersoy ve Mustafa Keser, birbirine girmişti. Yaşanan kavganın ardından Keser ve Ersoy mahkemelik olmuştu. İki ünlü ismin birbirine açtığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:09
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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in 1 TL’lik davasında mahkeme kararını verdi

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in 1 TL’lik davasında karar çıktı
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Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” adlı programdaki partneri Mustafa Keser’in kendisi için “Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin” şeklinde sözler söylediğini iddia etmişti. 

 

Mustafa Keser’in bu sözleriyle kendisine hakaret ettiğini ve kişilik haklarına saldırdığını belirten Ersoy, 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Sanatçı dava dilekçesinde, iç dünyasında travma yaşadığını ve toplum önünde itibarının sarsıldığını öne sürdü.

Mustafa Keser de bu davaya karşı dava ile yanıt verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Keser, Bülent Ersoy’un programda kendisine “Kürdo” diye hitap ettiğini öne sürdü.

Hakaret ettiğini, aşağıladığını ve kişilik haklarının zarar gördüğünü belirten Mustafa Keser de Bülent Ersoy’dan 1 TL manevi tazminat istedi.

KARŞILIKLI 1 TL ÖDEYECEKLER

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Ersoy ile Keser’in birbirlerine açtığı davayı haklı buldu ve karşılıklı olarak birbirlerine 1’er liralık manevi tazminat ödemelerine hükmetti.

Mustafa Keser, duruşma çıkışı “Musiki seviyesi olarak nerede olması gerektiğini söyledim. Şahsına bir hakarette bulunmadım” dedi.

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