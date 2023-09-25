Bülent Ersoy'a ağır yasak geldi. Uymazsa milyonları bulan tazminat ödeyecek

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un hayatını anlatacak filmdeki detaylar ortaya çıkarken, yapımcının sözleşme şartlarına eklediği bir madde dikkat çekti.

Bülent Ersoy'a ağır yasak geldi. Uymazsa milyonları bulan tazminat ödeyecek

Snob Magazin'in haberine göre; Bülent Ersoy'un hayatını anlatacak film için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Milyon TL'lik bütçesiyle sektöre damga vurmaya hazırlanan belgesel için imza atan Diva'nın ağır bir sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

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Netflix'te yayınlanacak film için Ersoy'un sözleşme gereği konuşma yasağı da olduğu öğrenildi. Sanatçının 12 Eylül 1980 döneminde yaşadığı zorlukları da anlatacağı belgeselin çekimlerine de yakın zamanda başlanacak.

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Ersoy'un bundan sonra kendi hayatıyla ilgili basın mensuplarına ya da yakın çevresine bir açıklama yapması durumunda milyonları bulan tazminat ödeyeceği iddia edildi. Diva, film yayınlanana kadar hayatıyla ilgili hiçbir açıklamada bulunamayacak.

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