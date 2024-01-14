Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak Zeki Müren açıklaması. 'Bana olan kıskançlığından öldü'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak Zeki Müren açıklaması. 'Bana olan kıskançlığından öldü'
Bülent Ersoy, 'Sanat Güneşi' olarak bilinen sanatçı Zeki Müren'e dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersoy YouTube kanalındaki bir yayında "Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü" sözleri sosyal medyada viral oldu.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan "Dünya Güzellerim Masada" programında yeniden bir araya geldi.

Ersoy, programda Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu, kendisini kıskandığı için öldüğünü söyledi.

Ersoy dikkat çeken açıklamalarda bulunurken yaşanan bir hırsızlık olayını da hatırlattı ve Zeki Müren hakkında şöyle konuştu:

"ÇOK ACIMASIZ BİR İNSANDI"

“Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' diyordu. Zeki Müren de bana 'Japon Çiçeği' diyordu. Müzeyyen Senar'ın sözlerini duyunca benim için 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş. Zeki, çalışanlarına eski televizyonunu vermiş sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye insanlardan şikayetçi olmuştu. Benim de o dönem mücevherlerim çalınmıştı. O yüzden de biz karakolda karşılaştık. İçerideki bir odadan inleme sesleri geldiğini duyunca 'ne oldu' diye sordum. Bütün çalışanları falakaya çekmişlerdi. Zeki Müren acımasız bir insandı.

"BANA OLAN KISKANÇLIĞINDAN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ"

Bunu kimse bilmez ama Zeki Müren beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde. Ama öldüğü gün hiç ilaçlarını almamış, orada da kalp krizi geçirip öldü.”

Ersoy'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu açıklamaların ardından Zeki Müren’in kuzeni Özlem Güner, Ersoy’a tepki gösterdi:

"DAYIM KİMSEYİ KISKANMAZDI"

“Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücüdür. Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren hiç kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacak. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyorlar."

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