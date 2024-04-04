Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...'

İddialara göre ‘Maviye Sürgün’ isimli dizi setinde Bülent Şakrak ile oyuncu Esra Akpınar arasında bir yakınlaşma olmuş, bu yakınlaşmanın ardından Bülent Şakrak bir süre evden uzak kalıp ardından da eşi Ceyda Düvenci’ye boşanmak istediğini belirtmişti.