Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...'

Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...'
Kaynak: TV8
Ceyda Düvenci ile ayrılan oyuncu Bülent Şakrak’ın aşk yaşadığı söylenen Esra Akpınar söz konusu iddialar sonrasında ilk defa konuştu.
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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 1

2015 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene sürpriz bir boşanma kararı alarak hayranlarını üzecek gelişmeyi duyurmuştu.

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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 2

İddialara göre ‘Maviye Sürgün’ isimli dizi setinde Bülent Şakrak ile oyuncu Esra Akpınar arasında bir yakınlaşma olmuş, bu yakınlaşmanın ardından Bülent Şakrak bir süre evden uzak kalıp ardından da eşi Ceyda Düvenci’ye boşanmak istediğini belirtmişti.

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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 3

ESRA AKPINAR’DAN AÇIKLAMA

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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 4

8 yıllık evliliğin bitiricisi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu. Müge Dağıstanlı’ya konuşan Akpınar evliliğin kendisi yüzünden bitmediğini “Bülent’le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim”

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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 5

ARALIK AYINDAN BERİ BERABERLER

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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 6

Bülent Şakrak’ın menajeri olan Hakan Taşkın’da, aşk söylentilerinin magazin camiasında yayılması üzerine bir açıklama yaparak ikili arasındaki aşk iddialarının doğru olduğunu,

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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 7

“Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra’yı önceden de tanıyorduk” sözleri ile açıklamıştı.

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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 8
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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...' 9
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