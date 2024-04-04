Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Esra Akpınar'dan olay açıklama. 'Evliliğin bitme sebebi...'

2015 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene sürpriz bir boşanma kararı alarak hayranlarını üzecek gelişmeyi duyurmuştu.
İddialara göre ‘Maviye Sürgün’ isimli dizi setinde Bülent Şakrak ile oyuncu Esra Akpınar arasında bir yakınlaşma olmuş, bu yakınlaşmanın ardından Bülent Şakrak bir süre evden uzak kalıp ardından da eşi Ceyda Düvenci’ye boşanmak istediğini belirtmişti.
ESRA AKPINAR’DAN AÇIKLAMA
8 yıllık evliliğin bitiricisi olarak gösterilen Esra Akpınar sessizliğini bozdu. Müge Dağıstanlı’ya konuşan Akpınar evliliğin kendisi yüzünden bitmediğini “Bülent’le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim”
ARALIK AYINDAN BERİ BERABERLER
Bülent Şakrak’ın menajeri olan Hakan Taşkın’da, aşk söylentilerinin magazin camiasında yayılması üzerine bir açıklama yaparak ikili arasındaki aşk iddialarının doğru olduğunu,
“Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra’yı önceden de tanıyorduk” sözleri ile açıklamıştı.