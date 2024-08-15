Bülent Uygun kahroldu. Apar topar Sivas'ı terk etti

Kaynak: AA
Bülent Uygun kahroldu. Apar topar Sivas'ı terk etti

Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kızından aldığı haberle kahroldu. Almina Tude Uygun, şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı. Bülent Uygun, Sivas'tan ayrılarak Çorlu'ya hastaneye gitti.

Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.

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