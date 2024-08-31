Bülent Uygun kızının sağlık durumunu açıkladı. Şeker komasına girmişti

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun geçtiğimiz günlerde kızı Almina Tude Uygun'dan gelen haberle sarsılmıştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Almina Tude Uygun'un şeker komasına girdiği açıklanmıştı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kızının yanına giden Bülent Uygun, Almina Tude Uygun son sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Uygun, "15 gün benim için de zor geçti. İnsanların evlatları ile sınanmasını istemem, biz de bir sınav geçirdik. Elhamdülillah hiçbir problemi olmadan atlattık. Bu süreçte sayın bakanımızdan, bütün doktorlara ve sevenlerimize kadar herkes destek oldu. Sağlığı normale dönmüş durumda, şekeri 170'lere indi. Onu biraz daha düşürmeye çalışıyoruz. İstirahat ediyor, iyi durumda" ifadesini kullandı.

Beşiktaş maçı öncesi takımın son durumu ile ilgili de konuşan Bülent Uygun, "Beşiktaş aynı zamanda lige kupayla başlamanın moralini yaşıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Beşiktaş maçının zor olduğunu biliyoruz. Ancak her maça puan ya da puanlar almak için çıkıyoruz" diye konuştu.

Bülent Uygun son olarak transfer teklifleri alan takımın yıldızı Rey Manaj konusunda şu ifadeleri kullandı: "İstediğimiz fiyatlarla anlaşma yapamadık. Bunu Manaj'ın kendisine de söyledik. Kendisinden ayrılmak istemiyoruz. İki yıllık daha sözleşmesi var. Türkiye'den de iki takımın ilgisi var. Avrupa'da 3 Eylül'de transfer bitiyor. Manaj bundan sonraki süreçte bir aksilik olmazsa bizimle birlikte yoluna devam edecek."