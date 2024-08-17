Bülent Uygun'a en kötü gününde sürpriz hediye

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında Kayserispor ve Sivasspor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde ilk hafta performansları göz önüne alındığında Sivasspor karşılaşmada favori olarak gözüküyordu.

Nitekim karşılaşmada beklenildiği üzere başladı. Henüz ikinci dakikada uzun bir pas ile savunma arkasına sarkan Sivassporlu Pritchard kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak değerlendiremedi.

İlk 15 dakika boyunca Sivasspor oyuna hakim olan taraf olsada perdeyi açan taraf Kayseri oldu. Kendi yarı sahalarından başlayan atakta sadece 3 pas ile bir anda ceza sahasına giren Cardoso ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

Kayserispor’un golü statta büyük bir sevinç yaratırken bu heyecan sadece 2 dakika sürdü.

Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan duran topta Charisis ceza sahasının dışından şansını denedi. Direkten dönen top bir anda ceza sahası içindeki Radakovic’in önüne düşünce durum 1-1’e geldi.

Kalesinde gördüğü gol ile birlikte hızlı bir reaksiyon gösteren Kayserispor ilk yarının kalan dakikalarında topa hakim olan taraf olsada bitiricilik anlamında sıkıntılar çekilince gol sesi bir türlü gelmedi ve ilk yarı böyle sona erdi.

İkinci yarıda takımların taktiksel olarak nasıl bir değişikliğe gideceğini henüz göremeden gol sesi geldi ve bütün planlar bozuldu.

50. dakikada Sivasspor’un kullandığı korner atışında penaltı noktasında kafayı vuran Radakovic takımı öne geçirdi.

Yenilen gol ile birlikte Kayserispor daha istekli ve daha baskılı oynamaya başlarken sarı-kırmızılılar yarı alanına kapanan Sivas karşısında topu 2. Bölgeden 3. Bölgeye taşımakta oldukça zorlandı.

Top hakimiyetine oranla oldukça az şut çeken ve kaleyi gören Kayserispor 74. Dakikada Sivasspor’da Uğur Çiftçi’nin kırmızı kart görmesiyle birlikte oyunu iyice tek kale oynamaya başladı.

Ancak oyunun sık sık durması ve Kayseri’nin ceza sahasına girme sayısına oranla bir türlü şut çekmemesi veya çerçeveyi bir türlü tutturamaması sebebiyle 10 kişilik Sivasspor rakibini devirmeyi başardı.

Hafta içerisinde kızı yoğun bakıma kaldırılan rağmen Bülent Uygun’a öğrencileri yaptıkları iyi savunma ile birlikte 3 puanı hediye etti.