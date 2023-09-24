Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım hayatını kaybetti

Eski hakem ve futbol yorumcusu Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım hayatını kaybetti.

Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım hayatını kaybetti

Editör: Hamza Özalkuş

Eski Süper Lig hakemi olan, yayıncı kuruluşta da yorumculuk yapan Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım, yaşama gözlerini yumdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Eski FIFA Hakemimiz Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bilnur Fidan Yıldırım'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Bilnur Fidan Yıldırım'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Yıldırım, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

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