Bulgar plakalı Mercedes Çorlu yolunda cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Bulgar plakalı Mercedes Çorlu yolunda cayır cayır yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, İstanbul karayolunda Bulgaristan plakalı bir Mercedes'in motor bölümünde yangın çıktı.

Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederken, yoldan geçen bir çimento kamyonunun su sıkmasıyla otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı.

İstanbul'dan Edirne'ye giden CT 5153 PC plakalı Bulgaristan kayıtlı Mercedes marka otomobil, Çorlu Havaalanı kavşağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. İsmini açıklamayan sürücü, yangını fark ederek otomobili hemen emniyet şeridine çekti.

Motor kaputundan alevler yükselirken, sürücü yangın tüpüyle müdahale etti ancak alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar yardıma koşarak yangın tüpleriyle destek verdi. O esnada yoldan geçen bir çimento kamyonu sürücüsü de suyla müdahale ederek yangının tamamen söndürülmesini sağladı.

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