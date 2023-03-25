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Bulgar sınırında yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı

Edirne'de kolluk kuvvetleri ve gümrük muhafaza ekiplerince son bir haftada, 576 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:27
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Bulgar sınırında uyuşturucu operasyonu

Bulgar sınırında yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı
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Edirne Valiliği son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarını duyurdu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Bu çerçevede son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 517 kilo 242 gram ecstasy, 36 kilogram kokain, 16 kilo 981 gram esrar, 2 kilo 247 gram metamfetamin, 3 kilo 381 gram skunk, 0,62 gram eroin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 9 tüp likit esrar ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu yakalanan 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bunun yanı sıra ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından aranması bulunan 13 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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