Bulgar turizminde gerileme: Türk turistler dikkat çekti

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün Haziran 2025 verilerine göre ülkeyi ziyaret eden turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 1 milyon 427 bine geriledi. Mayıs ayında görülen yüzde 0,5’lik artışın ardından yaşanan bu düşüş, özellikle yaz sezonunun başında sektör açısından hayal kırıklığı yarattı.

Seyahat amaçlarına bakıldığında, iş seyahatlerinde yüzde 9,3, tatil ve gezi odaklı gelişlerde ise yüzde 4,8 oranında azalma tespit edildi. Sadece “diğer amaçlarla” yapılan seyahatlerde yüzde 0,5’lik mütevazı bir artış görüldü.

AB ÜLKELERİ LİDERLİĞİNİ KORUSA DA DAĞILIM DEĞİŞİYOR

Bulgaristan’a gelen turistlerin yüzde 56,6’sı Avrupa Birliği ülkelerinden olurken, ilk sırayı Romanya aldı. Tüm ziyaretçilerin yüzde 30’u Romanya’dan gelirken, onu Almanya (yüzde 16,9), Yunanistan (yüzde 13) ve Polonya (yüzde 11,7) izledi. Ancak özellikle Almanya ve Polonya'dan gelen turist sayısında önceki yıllara kıyasla azalma olduğu ifade ediliyor.

Bu ülkeler dışında kalan Avrupa ülkelerinden gelenlerin toplam içindeki payı ise yüzde 38,1 olarak kaydedildi. Bu kategoride en dikkat çeken ülke Türkiye oldu. Bulgaristan’a bu gruptan gelen turistlerin yüzde 44’ü Türkiye’den geldi.

TÜRK ZİYARETÇİLER ARTIŞTA

Türkiye'den Bulgaristan'a yapılan seyahatlerdeki artış, özellikle Edirne ve Kırklareli sınır kapılarındaki yoğunlukla da hissedildi. Türk vatandaşlarının hem alışveriş hem de kısa süreli tatil için Bulgaristan’ı tercih etmesi bu yükselişte etkili oldu. Düşüş yaşayan ülkeler arasında İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin bulunması ise Bulgar turizm sektörü için uyarı niteliğinde değerlendirildi. Turizm gelirlerinin büyük bir kısmı dolar bazında kazanıldığından bu daralmanın ülke ekonomisine etkisinin ciddi boyutlara ulaşabileceği belirtiliyor.