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Bulgaristan adım adım erken seçime

Bulgaristan'da siyasi kriz sürerken 240 üyeli parlamentoda 53 sandalyeye sahip Değişime Devam (PP) partisi de hükümet kuramadı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:19
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Bulgaristan adım adım erken seçime gidiyor

Bulgaristan adım adım erken seçime
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AA'da yer alan haberde, PP'nin başbakan adayı olarak gösterdiği, eski Eğitim Bakanı Prof. Nikolay Denkov, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan törende, güvenoyu almak üzere parlamentodaki diğer partilerden gerekli desteği alamadığını bildirdi.

Denkov, kabine kurmakta başarısız olduğunu belirterek aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etti.

PP'nin hazırladığı ve güven oylaması konusunda "destek yoklaması" olarak görülen ve kuracağı hükümetin yol haritası olarak açıklanan, çalışma hedeflerini içeren bir bildiri, 6 Ocak'ta yapılan Parlamento oturumunda reddedilmişti.

Daha önce 2021'e kadar ülkeyi 12 yıl yöneten ve parlamentoda 67 üyeli en büyük grup olan, eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi de hükümet kuramamıştı.

Anayasal prosedür gereği, ülkenin bulunduğu siyesi krizden çıkması için Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 7 siyasi partinin temsil bulduğu parlamentoda diğer bir partiye hükümet kurma görevi verecek.

Partiler arasındaki siyasi cepheleşme nedeniyle bu girişimin de sonuç vermemesi durumunda Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshederek erken seçim için tarih bildirecek.

Siyasi krizin devam etmesi durumunda yeni erken seçimin martta yapılması bekleniyor.

Bulgaristan'da seçmenler, 2021 sonrası 5 kez sandık başına gitmişti.

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