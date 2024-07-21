Bulgaristan başbakanından Türkiye’ye teşekkür

Glavçev, Türk ekipler için Filibe yakınlarındaki Voden Köyü'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İyi dostlar ve komşular olarak birlikte nasıl çalışılması gerektiğini gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne yardım taleplerinin ardından kısa sürede Türk ekiplerin Bulgaristan'a ulaştığını belirten Glavçev, bu durumun Türkiye ile Bulgaristan arasındaki güçlü ilişkilerin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak Türkiye'ye ve ekiplere Türkçe teşekkür etti. Başbakan Glavçev ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, Türk ekiplere teşekkürlerini sunarken hediyeler takdim etti. Etkinliğe Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de katıldı.

Türkiye, Bulgaristan'daki yangınla mücadeleye 17 Temmuz'da 3 pikap, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 greyder, 1 dozer, 1 loder, 1 çekici ve 40 personel göndermiş, 18 Temmuz'da ise 2 pikap, 5 arazöz, 1 greyder, 1 dozer, 1 kepçe, 1 çekici ve 32 kişilik ekiple desteklemişti. Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da başlayan yangın, güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanını kül etmişti.