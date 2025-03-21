Bulgaristan evinde İrlanda'ya mağlup oldu

UEFA Uluslar Ligi B/C Ligi play-off ilk maçında Bulgaristan, Hristo Botev Stadyumu’nda İrlanda Cumhuriyeti’ni ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Marin Petkov’un attığı golle 1-0 öne geçti. Filip Krastev’in şık asistinde topla buluşan Petkov, ceza sahasının dışından sert bir vuruşla topu direğe çarptırarak ağlara gönderdi.

İRLANDA CUMHURİYETİ GERİ DÖNMEYİ BAŞARDI

Erken golle geriye düşen İrlanda Cumhuriyeti, oyun disiplininden kopmadı ve baskısını artırdı. 21. dakikada Finn Azaz skoru dengeledi. Robbie Brady’nin sol kanattan yaptığı ortayı Troy Parrott arka direkte yumuşatarak Azaz’a gönderdi. Genç oyuncu, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Dimitar Metov’u mağlup etti. Bu gol, Azaz’ın milli formayla attığı ilk gol oldu.

Mücadelenin temposu yüksek seyrederken, 34. dakikada İrlanda Cumhuriyeti bir kez daha gole yaklaştı. Alan Browne’un kullandığı serbest vuruşta Troy Parrott sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Ancak kaptan Nathan Collins’in dokunamadığı top direğin hemen yanından auta çıktı.

DOHERTY TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

İrlanda Cumhuriyeti aradığı üstünlük golünü devrenin bitimine dört dakika kala buldu. Orta sahadan Josh Cullen’in ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Matt Doherty, Bulgaristan savunmasının arasından sıyrıldı ve kaleci Metov’un çıkışına rağmen topa kafayla dokunarak takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, deneyimli savunma oyuncusunun milli takımdaki üçüncü golü oldu.

İKİNCİ YARIDA KONTROLLÜ OYUN

İkinci yarıda tempo ilk devreye kıyasla daha düşük kaldı. Her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, saha zemininin ağırlaşması pas trafiğini olumsuz etkiledi. Bulgaristan beraberlik golünü arasa da İrlanda savunması kritik anlarda hata yapmadı.

Teknik direktör Heimir Hallgrimsson, oyuna genç oyuncuları dahil ederek takımının direncini artırmaya çalıştı. Watford forması giyen 18 yaşındaki Rocco Vata, ikinci yarıda oyuna girerek ilk kez milli formayı giydi. Ancak ikinci yarıda yapılan beş oyuncu değişikliği de maçın temposunu artırmaya yetmedi.

Son bölümlerde Bulgaristan, Marin Petkov ve Kiril Despodov ile tehlikeli ataklar geliştirse de İrlanda Cumhuriyeti kalecisi Gavin Bazunu yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

Türkiye - Macaristan 3 - 1

DUBLİN’DE RÖVANŞ HEYECANI

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyetle ikinci maç öncesinde avantaj elde etti. Play-off’un rövanş mücadelesi 23 Mart’ta Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda oynanacak. İrlanda, kendi sahasında alacağı her türlü galibiyet veya beraberlikle B Ligi’nde kalmayı garantileyecek.

Bulgaristan’ın ise turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. İlk maçtaki performans göz önüne alındığında, futbolseverleri Dublin’de büyük bir mücadele bekliyor.