Bulgaristan 'milli güvenliği tehdit' gerekçesiyle 3 din görevlisini sınır dışı etti

Bulgaristan, 'milli güvenliği tehdit' gerekçesiyle Rusya Ortodoks Kilisesi'nden 3 görevliyi sınır dışı ettiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bulgaristan 'milli güvenliği tehdit' gerekçesiyle 3 din görevlisini sınır dışı etti

Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS), Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Vassian Zmeev ve birlikte görev yaptığı Belarus vatandaşı 2 kişiyi sınır dışı ettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, DANS'tan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Rusya vatandaşı Zmeev ile Belaruslu E.P. ve V.B'nin sınır dışı edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin "Bulgaristan'daki ulusal güvenlik ve menfaatlerine karşı faaliyet yürüttükleri" öne sürüldü.

5 YIL BOYUNCA ÜLKEYE GİRMELERİ YASAKLANDI

Bu kişilerin ikamet izninin iptal edildiği ve 5 yıllığına ülkeye girişlerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu kişilerin, Rusya Federasyonu'nun Bulgaristan Cumhuriyeti'ndeki sosyopolitik süreçleri Rus jeopolitik çıkarları lehine kasıtlı olarak etkilemeye yönelik hibrid stratejisinin çeşitli unsurlarının uygulanmasına ilişkin eylemleri hakkında veriler elde edilmiştir" denildi.

"BUNLAR RESMEN YÜZÜMÜZE TÜKÜRDÜLER"

Öte yandan Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, 3 din görevlisinin sınır dışı edilmesine sert tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamada din görevlilerinin, kaçakçıların nakledildiği bir araca bindirilerek sınır dışı edildiğini öne süre Mitrofanova, "Böyle bir uygulamanın emsali olmamıştır. Kilise devletten ayrıdır. Din adamları nasıl ulusal güvenliğini tehdit edebilir? Anlamak mümkün değil. Bunlar resmen yüzümüze tükürdüler" dedi.

Zmeev, 5 yıldır başkent Sofya'da Rus Ortodoks Kilisesi'nin temsilciliğini yürütüyordu. Geçen yıl Rusya Partiği Kiril, Zmeev'in sorumluluk alanına Kuzey Makedonya'yı da eklemişti.

Kuzey Makedonya ise geçen hafta Zmeev ve Üsküp'te Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 3 Rus diplomatı, 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.

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