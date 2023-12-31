Bulgaristan ve Romanya Schengen'e dahil oluyor

Kaynak: AA
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e dahil oluyor
Avrupa Birliği'ne (AB) 2007 yılında üye olan Bulgaristan ve Romanya'nın, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren deniz ve hava yoluyla Schengen'e dahil olacakları açıklandı.

AB Konseyi, üye ülkeler Bulgaristan ve Romanya’dan deniz ve hava yollarından girişlerde 31 Mart'tan itibaren sınır kontrollerinin kaldırılacağını açıkladı.

Açıklamada, kararın oybirliği ile alındığı ancak kara sınırlarından girişlerde ise kontrollerin kaldırılması için yeni bir karara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Bulgaristan, Romanya, İrlanda ve Kıbrıs Rum kesimi hariç 23 AB üyesiyle Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Schengen bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.

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