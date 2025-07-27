Bulgaristan yangını sınıra dayandı: Edirne itfaiyesi teyakkuzda!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bulgaristan yangını sınıra dayandı: Edirne itfaiyesi teyakkuzda!

Bulgaristan’ın Lesovo kenti yakınlarındaki orman yangınında alevler Türkiye sınırına dayandı. Edirne ve Lalapaşa belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, alevlerin sıçramasını önlemek için sınırda teyakkuzda.

Bulgaristan'da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesova Sınır Kapısı yakınlarında dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

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Bulgaristan ekipleri alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Edirne kent merkezine ulaşan duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Vatandaşlar dumandan tedirgin olunca Edirne Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın bulunmamakta olup, Bulgaristan tarafında devam eden yangına müdahale eden ekiplere destek olmak üzere, Edirne Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

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ALEVLER TÜRKİYE SINIRINA ULAŞTI

Bulgaristan tarafında müdahalenin sürdüğü yangında alevler bu sabah saatlerinde Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyü karşısında sınırın sıfır noktasındaki tel örgülere kadar ulaştı.

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Bulgaristan'dan ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahaleyi sürdürüyor.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri de alevlerin olası sıçramasına karşı sınırın sıfır noktasında önlem aldı.

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Bulgaristan yangını sınıra dayandı: Edirne itfaiyesi teyakkuzda!

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