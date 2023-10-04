Bulgaristan'a geçerken taş ocağına düşüp yaralanan göçmen vinçle çıkarıldı

Edirne'nin Vaysal köyünden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmenden 1'i, taş ocağı mevkisinde dengesini kaybedip düştü. Yaralı, vinçle çıkarıldı, diğer göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Bulgaristan'a geçerken taş ocağına düşüp yaralanan göçmen vinçle çıkarıldı

Edirne'nin Bulgaristan'a sınırı olan Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmenden 1'i, taş ocakları mevkisinde dengesini kaybedip, çalışma sahasına düştü. Şantiye çalışanlarının yaralıyı fark etmesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

bulgaristana-gecerken-tas-ocagina-dusup-yaralanan-gocmen-vincle-cikarildi-7950-dhaphoto1.jpg

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaçak göçmen, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı göçmen, dengesini kaybedip düştüğünü ve yanındaki arkadaşının da kaçtığını söyledi. Ambulansla hastaneye götürülen kaçak göçmen, tedaviye alındı. Diğer kaçak göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

bulgaristana-gecerken-tas-ocagina-dusup-yaralanan-gocmen-vincle-cikarildi-7950-dhaphoto2.jpg

bulgaristana-gecerken-tas-ocagina-dusup-yaralanan-gocmen-vincle-cikarildi-7950-dhaphoto3.jpg

bulgaristana-gecerken-tas-ocagina-dusup-yaralanan-gocmen-vincle-cikarildi-7950-dhaphoto4.jpg

bulgaristana-gecerken-tas-ocagina-dusup-yaralanan-gocmen-vincle-cikarildi-7950-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü Gündem
Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü
Sahte deterjan operasyonu. 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi Gündem
Sahte deterjan operasyonu. 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi
Azerbaycan’ın demir yumruğunu yiyen Ermenistan’da sular durulmuyor. Paşinyan’dan istifa açıklaması Dünya
Azerbaycan’ın demir yumruğunu yiyen Ermenistan’da sular durulmuyor. Paşinyan’dan istifa açıklaması
Corci Torti: Bu maç kariyerimin en önemli maçı olacak Spor
Corci Torti: Bu maç kariyerimin en önemli maçı olacak
Şemsiyeli kedi kurtarma operasyonu Gündem
Şemsiyeli kedi kurtarma operasyonu
Terör hedefleri teker teker böyle vuruldu. MSB görüntüleri paylaştı Gündem
Terör hedefleri teker teker böyle vuruldu. MSB görüntüleri paylaştı
Son dakika... Irak'ın Kuzeyine 3. Hava Harekatı! Gündem
Son dakika... Irak'ın Kuzeyine 3. Hava Harekatı!