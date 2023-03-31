Bulgaristan’da erken genel seçim tarihi belli oldu

Yaklaşık bir ay süren seçim kampanyası bugün sona eriyor.

Ülkede "düşünme günü" ilan edilen 1 Nisan'da siyasi propaganda yasak olacak. Seçmenler, 2 Nisan'da 21 parti ve koalisyon arasında tercih yapacak.

Son 2 yılda 5. kez gerçekleştirilecek erken seçim için Türkiye dahil 62 ülkede 738 sandık kurulacak.

Bulgaristan vatandaşlarının en kalabalık olduğu Türkiye'de kurulacak sandıkların sayısı 162 olarak belirlendi.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), kalabalık Bulgar diasporasının bulunduğu İngiltere'de 118, Almanya'da 74, İspanya'da 64 ve ABD'de 56 sandık kurulacağını bildirdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki seçimlerin organizasyonu için 520 personel görevlendirecek. Yurt dışında 4 bin 100 kişi sandık başında görev yapacak.

Bulgaristan'ın seçim yasasına göre, bu seçimde hem oy kullanma makinesi ile hem de kağıt pusulayla oy kullanılabilecek. 3 kıtadaki 22 ülkede seçmen sayısının yüksek olması beklenen 240 merkeze 400'ü aşkın oy kullanma makinesi yollanacak.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, genel olarak okullardaki seçim yerlerinin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri alacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı İvan Dermenciev, son günlerde yaygınlaşan okullara yönelik bomba ihbarlarının seçim gününü etkilemeyeceğini açıkladı.

Dermenciev, yurt dışından yapıldığı tahmin edilen ihbarların tümünün asılsız olduğunu belirterek, merkezleri 2 gün önceden polis tarafından koruma altına alacaklarını söyledi.

EN AZ 5 PARTİ, YENİ PARLAMENTOYA GİRECEK

Son anketler, katılım oranının yüzde 40 dolayında olması beklenen erken genel seçimlerden sonra 240 üyeli Bulgaristan Parlamentosuna girmek için gerekli yüzde 4 barajını en az 5 partinin aşabileceğini gösterdi.

Gallup International'ın seçim arifesinde yaptığı ankete göre, eski başbakanlardan Kiril Petkov'un Eş Başkanı olduğu Değişime Devam (PP) ile Demokratik Bulgaristan (DB) partileri arasında kurulan koalisyon oyların yüzde 26,9'unu alacak.

Ülkeyi 2021'e dek 12 yıl yöneten eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi yüzde 26,5'lik oy potansiyeline sahip.

Güçlü örgütsel yapıya sahip, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin de oyların yüzde 13,3'ü ile parlamentonun 3. büyük siyasi gücü olması bekleniyor.

Anketler, popülist Rusya yanlısı Yeniden Doğuş partisinin oyların yüzde 13'ünü, eski komünist partinin siyasi geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) de yüzde 7,2'sini alabileceğini ortaya koyuyor.

HÖH, TÜRKİYE'DEKİ SEÇMENLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYOR

Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların geleneksel olarak desteklediği HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, bu seçimde yurt dışında ve özellikle Türkiye'de yaşayan Bulgar vatandaşlardan oy beklediklerini açıklamıştı.

Karadayı, seçimlere 60-80 bin göçmenin oy kullandığı Türkiye'den katılımın yüksek olması durumunda HÖH'ün yeni meclisteki milletvekili sayısını 36'dan en az 40'a çıkarabileceğini, partinin gelecek koalisyon hükümetinde kilit ortak rol oynayabilmesi için bu seçimde büyük destek alması gerektiğini vurgulamıştı.

Bulgaristan'da Nisan 2021'de, Temmuz 2021'de, Kasım 2021'de ve Ekim 2022'de yapılan genel seçimlerin ardından oluşturulan kısa ömürlü parlamentolardaki partiler, koalisyon hükümeti kurma konusunda uzlaşmaya varamamıştı.

Bu sürede ülke, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetildi. (AA)