Bulgaristan'da Putin yanlısı Cumhurbaşkanı protesto edildi

Sosyal medya üzerinden organize olan Bulgar protestocular, Rusya yanlısı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i protesto etti.

KAYNAK: AA
Bulgaristan'da Putin yanlısı Cumhurbaşkanı protesto edildi

Bulgaristan'da bir grup, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Rusya yanlısı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i protesto etti.

Sosyal medya üzerinden organize olan protestocular, Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplandı.

Rusya ve Radev karşıtı sloganlar atan, savaşın sorumlusunun Rusya olduğunu savunan protestocular, Radev'in istifasını istedi.

RADEV'İN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Radev, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Bu savaşı sürdürmekte ısrar eden Ukrayna'dır. Savaşın faturasını ise tüm Avrupa ödüyor." ifadesini kullanmış ve Ukrayna'ya silah yollamanın sadece savaşın uzamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Başbakan Nikolay Denkov, eski başbakanlardan Boyko Borisov, AB ile NATO yanlısı siyasetçiler, Radev'e tepki göstermişti.

Ukrayna'nın Sofya Büyükelçiliği de 15 Temmuz'da yayınladığı açıklamayla Radev'i kınayarak, ülkenin kendi topraklarını savunduğunu ifade etmişti.

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