Bulgaristan'ın kayıp şampiyonları

Bulgaristan'ın beş kayıp şampiyonunun özetine Karadeniz tatil beldesi Varna'dan başlayacağız . 1925'te bir eleme turnuvasının ardından Bulgaristan'ın ilk şampiyonluğunu kazanan Vladislav Varna, dört yıl önce Ticha Varna kulübünün hoşnutsuz üyeleri tarafından kurulmuş, Polonya ve Macaristan'ın on beşinci yüzyıl kralının adını almıştı.

Vladislav, son rakipleri Slavia Sofia'nın planlanan tekrar maçlarına gelmeyi reddetmesiyle 1926'da tuhaf koşullar altında unvanını korudu. Bu, Varna kulübüne varsayılan olarak şampiyonluk kazandırdı, ancak ilk maçlarında zafer kazandıktan sonra kupayı elinde tutan Sofya kulübünden kupanın fiziksel olarak geri alınması için birkaç ay Vladislav önde gelen bir kulüp olarak kaldı ve 1934'te üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Ancak iki yıl sonra düzensiz bir oyuncu sahaya sürdüğü için Lig'den ihraç edildi. Kulüp, 1938'de şampiyon olan acımasız rakipleri Ticha Varna tarafından geride bırakılmış olmasına rağmen dönüşleri hızlı oldu. 2. Dünya Savaşı'nın sonundaki hükümet değişikliği, Bulgar oyununda köklü değişikliklere yol açtı ve iki büyük Varna kulübü 1945'te birleşerek Ticha - Vladislav adını aldı. 1959'da isim tekrar Cherno More olarak değişti ve bu kulüp bugün hem Vladislav hem de Ticha'nın tarihinin mülkiyetini iddia ederken en üst ligde varlığını devam ettiriyor.

Bulgaristan başkenti, 1930'larda AS23 Sofya ve Sportklub Sofya 1935 olmak üzere eski tek seferlik şampiyonlardan birkaçını kaybetti. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi Athletic Slavia, 1923'te üç Sofya kulübünün karmaşık bir şekilde birleşmesiyle kuruldu ve sekiz yıl sonra tarihindeki yegane şampiyonluğu elde etti.

AS23, bir ordu takımının erken bir örneğiydi, bu durumda Çar Ordusu, oyuncularının çoğu aynı zamanda subay olarak görev yapıyordu. 1944'te ve Sovyetlerin Bulgaristan'ı işgal etmesinin ardından, AS23 faşist bir kulüp olarak tanımlandı ve yöneticilerinden ikisi, ikisi de 1. Dünya Savaşı gazisi, idam edildi. Kulüp, başkentten birkaç küçük kulüple birleştirildi ve sonraki soyağacı sizi sonunda çok tanıdık CSKA Sofya ismine götürür.

Sportklub Sofia, AS23'ten üç yıl önce kurulmuştu ve kökleri yine var olan kulüplerin karmaşık bir birleşmesinde yatıyordu. Tek unvanı 1930'ların ortalarında geldi ve performansları on yılın sonuna doğru düşüşe geçti. Savaş sırasında Sportklub iki küçük kulüple birleşti ve 1944'teki Sovyet işgaline kadar iki yıl boyunca Sportklub-Sredets olarak oynadı.

Küçük Veliko Tarnovo şehrinden FC Etar, komünizmin çöküşünün kaotik sonuçlarından 1991 şampiyonluğunu elde etmek için ortaya çıktı. Kulüp, 1924'te altı yerel kulübün birleşmesiyle kuruldu ve 1980'lerin sonu ve 90'ların başında tek şampiyonluğun kazanıldığı dönemde en iyi dönemini yaşadı. FC Etar, 2003'te profesyonel faaliyetlerine son verdi.