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Bulgaristan’ın ölüme ittiği göçmen donarak hayatını kaybetti

Bulgaristan unsurlarınca dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilen göçmenlerden biri donarak hayatını kaybederken diğerinin ise hipotermi geçirdiği belirlendi. Donmak üzere olduğu belirlenen göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 03:50
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Bulgaristan’ın ölüme ittiği göçmen donarak hayatını kaybetti

Bulgaristan’ın ölüme ittiği göçmen donarak hayatını kaybetti
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Bulgaristan-Türkiye sınırında trajedi yaşandı. Bulgaristan unsurlarınca dövülerek yarı çıplak halde Edirne sınırına itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Bulgaristan unsurları dövdüğü iki göçmeni yarı çıplak halde Edirne sınırına itti. Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal Köyü’nde Bulgaristan sınırında hareketsiz halde bulunan göçmenlerin görülmesinin ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekibi ilk yaptığı belirlemede göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi. Donmak üzere olduğu belirlenen göçmen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Donarak hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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