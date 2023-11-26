Bulgur saç çıkarır mı

Beslenme Danışmanı Seçil Kenar, bulgurdaki vitamin zenginliğinin saç ve cilt problemlerine karşı iyileştirici etkisi olduğunu söyledi ve önemli bilgiler verdi...

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Bulgur saç çıkarır mı

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Beslenme uzmanı Seçil Kenar, lifli bir gıda olan bulgurun tokluk hissini artırarak kilo vermeyi kolaylaştırıcı etkisine de dikkat çekerek, bu önemli gıdanın diğer yararlarını şöyle açıkladı:

“Bulgur, doku sağlığını koruyan ve dokuları güçlendiren nadir besin kaynaklarından bir tanesi. Pirince göre 4 kat fazla kalsiyum, 2 kat demir ve 2 kat fazla protein içeriyor. B grubu vitaminleri sayesinde saç ve cilt sağlığını destekler. İçerdiği lifler sayesinde, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor ve bağırsak kanseri riskini büyük oranda azaltıyor. Özellikle okul çağındaki çocukların vücut direncini korumaları ve enerjik olmaları açısından çok değerli.”

HAMİLELER İÇİN GEREKLİ

Bulgur, hamile kadınlar için de büyük önem taşıyor. Doktorlar hamile kadınlara bebeğin zihinsel gelişimi için folik asit içeren tabletler öneriyor. Bulgur ise doğal bir folik asit deposu. Üstelik anne sağlığını korumaya da yardımcı bir besin olma özelliğini taşıyor.
Besin değeri yüksek bir gıda olan bulgurun, pişirmesi de çok pratik. Bulgurun hazırlanması yalnızca 20 dakika sürüyor. Üretim aşamasında yıkanan bulgurun, pişirim esnasında yıkanmasına veya suda bekletilmesine de gerek kalmıyor.

Bulgur, besin değeri açısından oldukça zengin bir gıda. Saç ve ciltten, sindirim sistemine, hamile kadınların sağlığından okul çağındaki çocukların vücut direncine kadar birçok konuda faydası var. Kenar, B vitamini açısından oldukça zengin olan bulgurun vücudumuza olan pozitif etkileri olduğunu söyledi. Özellikle cilt problemleri ve saç dökülmesi yaşayan kişiler için bulgurun önemine dikkat çeken Beslenme Danışmanı Seçil Kenar, bulgurun içerdiği yüksek B grubu vitaminlerin saç dökülmesini ve cilt problemlerini önleyebilecek nitelikte olduğunu söyledi.

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