'Bumblebee' kostümüyle oy kullanmaya gitti

Manavgat'ta oy kullanmaya giden seçmenlerden biri, sandık başına Transformers filminin karakterlerinden olan robot 'Bumblebee' kostümüyle gitti. Diğer seçmenlerin ilgisini çeken robot kostümlü kişi, oyunu Kudüs ve İsrail'in işgal ettiği Filistin için kullanacağını belirterek, "Gelecek nesillere vasiyetimdir. Kudüs'ü ve Filistin'i kurtarsınlar. Biz kurtaramadık, onlar kurtarsın" dedi. Anne ve babalarıyla okula gelen çocuklar, ismi öğrenilemeyen 'Bumblebee' ile hatıra fotoğrafı çektirdi.