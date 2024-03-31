'Bumblebee' kostümüyle oy kullanmaya gitti

Kaynak: DHA
'Bumblebee' kostümüyle oy kullanmaya gitti
Antalya'da film karakteri robot Bumblebee kılığında oy kullanmaya giden seçmen, ilgi odağı oldu.

Manavgat'ta oy kullanmaya giden seçmenlerden biri, sandık başına Transformers filminin karakterlerinden olan robot 'Bumblebee' kostümüyle gitti. Diğer seçmenlerin ilgisini çeken robot kostümlü kişi, oyunu Kudüs ve İsrail'in işgal ettiği Filistin için kullanacağını belirterek, "Gelecek nesillere vasiyetimdir. Kudüs'ü ve Filistin'i kurtarsınlar. Biz kurtaramadık, onlar kurtarsın" dedi. Anne ve babalarıyla okula gelen çocuklar, ismi öğrenilemeyen 'Bumblebee' ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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