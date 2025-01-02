Buna yatırım yapan yandı! Hisseleri dibe çakıldı

Gedik Yatırım tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, AGHOL hisseleri için hedef fiyat 510 TL olarak belirlendi. Tavsiye ise "endekse paralel getiri" olarak duyuruldu. Mevcut hisse fiyatının 312 TL olduğu ifade edilen raporda, %63,46 oranında bir prim potansiyeli tahmin ediliyor.

Hedef fiyat: 510 TL

Son fiyat (31 Aralık 2024): 312 TL

Tavsiye: Endekse paralel getiri

Prim potansiyeli: %63,46

HİSSELER TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yayımlanan raporda, Anadolu Efes operasyonlarıyla ilgili belirsizliklerin netleşmesinden sonra AGHOL hisseleri için değerlemenin yeniden gözden geçirileceği belirtildi. Şirketin, hızlı tüketim ürünleri (FMCG) ağırlıklı portföyüyle defansif bir yatırım aracı olarak değerlendirildiği ifade edilirken, şunlara vurgu yapıldı.

Net aktif değer iskontosu: %37

Özkaynak kârlılığı: Yaklaşık %15

2025 varsayımları: Hisseler, 4,2x fiyat/kazanç (F/K) ve 0,65x piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) çarpanlarıyla işlem görüyor.

Şirketin, pandeminin ardındaki dönemde enflasyonist baskıları etkin bir fiyatlandırma stratejisi ile yönettiği ve önemli ölçüde borç azaltımı sağladığı ifade edildi. Öte yandan 2024 yılı boyunca AGHOL hisselerinin BIST 100 endeksine göre %30 oranında daha yüksek getiri sağladığı anımsatıldı.