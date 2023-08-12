Bunalıma giren adam siyanür içerek intihara kalkıştı

İstanbul Pendik’te bunalıma giren bir kişi siyanür içerek intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası intihara kalkışan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Bunalıma giren adam siyanür içerek intihara kalkıştı

İstanbul Pendik'te çay ocağı işleten ismi öğrenilemeyen bir kişi iddia göre siyanür içti. Kendini Kaybeden adam kendi dükkanında kustu. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine şikayet edilen adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi'nin Kaynarca Mahallesi, Aydınlı Caddesi üzerinde bir çay ocağı işletmeciliği yapan bir dükkanda yaşandı. İddiaya göre Pendik'te daha önce kuyumculuk yapan ve ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan ismi öğrenilemeyen adam çay ocağı işletmeciliği yapıyordu. Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre bunalıma giren adam kendi dükkanında intihar etmek için siyanür maddesini alarak içti ve ardından kusmaya başladı. Kısa bir süre sonra adam bayıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından siyanür içen adam sedyeye koyularak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağını mühürlerken olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Olayın gören esnaflardan Özdemir Ekşi, "Biz dükkanda çalışıyorduk, memur arkadaşlar geldi. Anlayamadık kalabalık oldu. Kahveci arkadaşımız siyanür içtiğini iddia ediyorlar. Öyle bir şey yapacak biri değil ama belli bir durum yok. Bakalım hayırlısı olsun" dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Hawai'deki yangındaki dehşet gökyüzünü sardı. 67 kişi öldü Dünya
Hawai'deki yangındaki dehşet gökyüzünü sardı. 67 kişi öldü
Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti Magazin
Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti
Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu Güncel
Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi Dünya
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi
Vergisini peşin ödeyene ceza Ekonomi
Vergisini peşin ödeyene ceza
Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı Siyaset
Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı
Harry Kane Bayern Münih'te. Dev bonservis Spor
Harry Kane Bayern Münih'te. Dev bonservis