Bundesbank Başkanı Nagel’den ECB yorumu

Nagel, finans haberleri servisi MNI'nın internet yayınında yaptığı açıklamada, ECB'nin faiz indirim döngüsünü ne zaman başlatacağına dair değerlendirmede bulundu.
ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, Avro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini, Bankanın muhtemelen haziranda faiz oranlarını düşüreceğini belirtti. Nagel, "Yaz tatilinden önce ilk faiz indirimini görme olasılığımız artıyor." İfadelerini kullandı.
ECB'nin ilk faiz indirimine ihtiyatlı yaklaşması gerektiğini aktaran Nagel, ilk faiz indiriminden sonra ne olacağının da yine verilere bağlı olacağının altını çizdi.
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