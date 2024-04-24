Bundesbank'tan faiz oranı açıklaması

Berlin'deki DZ Bank Sermaye Piyasaları Konferansı'nda konuşan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyon ve Avrupa merkez Bankası para politikasınadair değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması halinde güvenin artacağını belirten Nagel, faiz indiriminden yana olacağını ifade etti. Nagel'in verdiği sinyale göre böyle bir hamle bir dizi faiz indirimi gerektirmeyecek.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi de olan Nagel, belirli bir faiz oranı patikası taahhüt edemeyeceklerini söyledi.

Alman Merkez Bankası Başkanı Nagel, güçlü bir ücret artışı kaynaklı hizmet enflasyonu bulunduğu dönemde, faiz indirimi konusunda tam ikna olmadığını ifade etti.

Bundesbank Başkanı Nagel, haziran ayına kadar enflasyon patikasına ilişkin "çok daha fazla şey" bilineceğini de sözlerine ekledi.