Bundesbank'tan faiz oranı açıklaması

Kaynak: AA
Bundesbank'tan faiz oranı açıklaması
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel "ECB bir faiz oranı patikasına bağlı kalamaz" açıklaması yaptı.

Berlin'deki DZ Bank Sermaye Piyasaları Konferansı'nda konuşan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyon ve Avrupa merkez Bankası para politikasınadair değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması halinde güvenin artacağını belirten Nagel, faiz indiriminden yana olacağını ifade etti. Nagel'in verdiği sinyale göre böyle bir hamle bir dizi faiz indirimi gerektirmeyecek.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi de olan Nagel, belirli bir faiz oranı patikası taahhüt edemeyeceklerini söyledi.

Alman Merkez Bankası Başkanı Nagel, güçlü bir ücret artışı kaynaklı hizmet enflasyonu bulunduğu dönemde, faiz indirimi konusunda tam ikna olmadığını ifade etti.

Bundesbank Başkanı Nagel, haziran ayına kadar enflasyon patikasına ilişkin "çok daha fazla şey" bilineceğini de sözlerine ekledi.

Son Haberler
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı Gündem
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi Dünya
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı Gündem
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Balıkçı barınağını mesken edindiler Gündem
Balıkçı barınağını mesken edindiler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var
Dereden ciple geçmek istediler 4’ü çocuk 7 kişi derede mahsur kaldılar Gündem
Dereden ciple geçmek istediler 4’ü çocuk 7 kişi derede mahsur kaldılar