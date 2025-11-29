Bundesliga 2'nin 14. haftasında Braunschweig Kaiserslautern'i konuk etti.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Braunschweig Kaiserslautern karşısında ilk yarıyı Max Marie'nin 34'üncü dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip bu kez Mehmet Can Aydın'ın asistinde Erencan Yardımcı'nın ağları havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi ve bu sonuçla galibiyet hasretini sonlandırdı.

Bundesliga 2'de dün de Kenan Karaman, Schalke 04'ün Padeborn'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldiği maçta harika bir gol atmıştı.