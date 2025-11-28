Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Schalke 04, lider Padeborn'u konuk etti.
Curda'nın 38'inci dakikada attığı golle Padeborn'un öne geçtiği zorlu mücadelede devreye girilirken Schalke 04 kaptanı milli oyuncu Kenan Karaman sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi.
İkinci yarıda uzun süre dengede giden oyunda ilk golün asistini yapan Sylla Schalke 04'ü 63'te öne geçirdi.
Gelsenkirchen'de kritik bir galibiyete imza atan Schalke 04 puanını 31'e yükselterek Bundesliga 2'de liderliği Padeborn'dan devraldı.