Bunları öğrenen anne babalar çok mutlu olacak

FÖN MAKİNESİ, GAZ SANCISI ÇEKEN BEBEKLERİ RAHATLATIYOR

Anne karnındaki uğultuya benzemesi nedeniyle fön makinesi bebeklerdeki gazı alıyor. Bebeğinizin yanında çalıştırmanız ve sesi duymasını sağlamanız yeterli.

BÜYÜYÜP GELİŞMESİ İÇİN UYKU ŞART

Bebekleriniz en çok uyurken büyür, çünkü büyüme hormonu en çok uyurken salgılanıyor. Düzenli uyuyan bebekler çabuk gelişiyor.

DAMAK GELİŞİMİ İÇİN EMZİK KULLANMALISINIZ

Bebeğinizi oyalamanın dışında emzik aynı zamanda damaklarının da gelişmesini sağlıyor ve bir yaş sonrasında bırakılması gerekiyor.

BEBEĞİNİZ KARNINIZDAYKEN BİLE SİZİ DUYUYOR

9 ve 20. haftalar arasında bebeğiniz dışarıdaki sesleri az da olsa duymaya başlar. Ancak 24. haftadan sonra dışarıdan gelen her sesi duyar hatta bazılarına tepki verir.

KALP ATIŞLARINIZDAN BEBEĞİNİZ DE ETKİLENİYOR

Hamilelik döneminde korkup heyecanlandığınız durumlarda değişen kalp atışlarınızın bebeğiniz tarafından da hissedildiğini bilmeniz gerekiyor. Sizin kalp atışlarınız hızlandığında, bebeğinizinkiler de hızlanır.