Serdar Aziz'den flaş Jesus açıklaması: Bunu biliyordum

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Jorge Jesus'la Vitor Pereira arasındaki farkı açıkladı. Tecrübeli futbolcu Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Normalde dörtlü sisteme alışığız. Son dönemde takımlar üçlü sisteme döndü. Ben de hocanın üçlü sistem oynattığını bilmiyordum. Geçen sene Pereira’nın oynattığı üçlü sistemden alışığız ama Pereira’nın oynattığı üçlü sistemle şu anki sistem arasında farklılıklar var. Pereira stoperlerin daha ofansif oynamalarını isterken, şimdiki hocamız daha defansif oynamamızı istiyor.

Sezona sakat başlamak benim için dezavantaj oldu ancak benim için tekrar formayı kapmak önemliydi. Takım üzerinde yoğunluk ve zorluk oluşturan 25 maç oynadık. Bu yoğunluk oyuncuların maça çıkarken konsantre olmasını zorlaştırıyor. Kolay değildi ancak 25 maçlık seriyi iyi atlattığımızı düşünüyorum. Ligi son maçta yaşanan kaza olmadan bitirmek isterdik. Şampiyon olmak için bunları en aza indirgememiz gerekiyor.

Sezonun başından beri bize, taraftarımızın da desteğiyle şampiyonluk fikri aşılanıyor. Kupalarla dolu kariyeri olan bir hocaya sahibiz. Kazanıyoruz ve kazanma alışkanlığını da edindik. Bunu bu şekilde devam ettirerek şampiyonluğa kesinlikle sahip olacağımıza inanıyoruz. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Hocamız ilk günden beri bizimle yakından ilgileniyor. Agresif bir antrenör olmasına rağmen aramız ilk günden beri çok iyi. Açık olmak gerekirse ben agresif antrenörleri seviyorum, çünkü disiplinin korunması gerekiyor. Hiçbir oyuncuyu diğer oyunculardan ayırmıyor. Genç oyunculardan kariyerli oyunculara tüm oyunculara aynı yakınlıkta. Bu sebeple herkes sahada en iyi performansını yansıtmak zorunda hissediyor. Kafamız başka yerlerde olsa bile, takım arkadaşlarım ve ben Jesus’u görünce bunu unutup sahaya odaklanmaya motive oluyoruz. Gerçekten kurt bir hoca."