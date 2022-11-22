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Bunu da gördük: Askıda belediye otobüsü bileti

Batman Üniversitesi hayırseverlerden topladığı yardımlarla öğrenciler için askıda otobüs bileti uygulaması başlattı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:53
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Bunu da gördük: Askıda belediye otobüsü bileti

Bunu da gördük: Askıda belediye otobüsü bileti
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Üniversitenin internet sitesinden IBAN paylaşılarak başlayan kampanyaya hayırseverler destek verdi. Ağustos ayında 2 liradan 2 lira 75 kuruşa çıkan öğrenci bileti için toplam 129 bin 600 tutarında bağış toplandı. Uygulamadan ilk etapta 270 öğrencinin faydalanacağını ifade eden rektör İdris Demir şöyle konuştu;

"Askıda otobüs bileti uygulaması ile öğrencilerimizin hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen Askıda Otobüs Bileti Projesi kapsamında öğrencilerimizin faydalanması amacıyla 129 bin 600 Türk Lirası tutarında bağış toplandı ve ilk etapta 270 öğrencimiz bu imkândan faydalandı. Ulusal ve uluslararası alanda yaptığımız etkinliklerle şehrimizin tanıtımına katkı sağlarken aynı zamanda kalkınmasına da destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

Birden fazla öğrenciye de destek vermek isteyenlerin bağış dekontuna kişi sayısını yazarak belirtmeleri halinde daha fazla öğrenciye de ulaşılacağını belirten Rektör Demir, “Ciğerparelerimizin her ihtiyacı bizim önceliğimizdir.” dedi. Öğrenci odaklı çalışmaların durmadan devam edeceğini kaydeden Rektör Demir, geleceğimizin emanetçisi olan öğrencilerimiz için durmadan çalıştıklarını, yeni projeler ürettiklerini sözlerine ekledi.

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Abbas
22.11.2022 17:40
Akp-MHP ye oy verenler elinizi vicdanınıza koyun, askıda ekmek, askıda fatura şimdide askıda bilet, bakın oy vermeye devam ederseniz, Yaradan daha beterini bize gösterecek  
 
Metehan
22.11.2022 17:00
Helal olsun  
 
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