Bunu da gördün Türkiye. Bayramın vazgeçilmezi kilo ile değil tane ile satılıyor

Kurban bayramı yaklaşırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı. Bir pastanede çekilen fotoğrafta, Türkiye'de evlere en fazla giren tatlılardan biri olan baklavanın artık dilimle satıldığı görüldü.

DİLİMİ 21 LİRAYA SATILIYOR

Fıstıklı baklavanın bir diliminin 21 TL'ye satıldığı görülürken; bir kısım kullanıcı durumu eleştirdi, bazı kullanıcılar ise her şeyin fiyatının arttığını belirterek bu fiyatın normal olduğunu ifade etti.

BAYRAM ALIŞVERİŞİ HAYAL OLDU

TÜİK, enflasyonda düşüşü işaret etse de pazardaki durum tam tersini gösteriyor. Doğalgaz fiyatlarını sıfırlayarak enflasyonda düşüş olduğunu iddia eden TÜİK’in aksine başta gıda olmak üzere birçok üründe fiyat artışı devam ediyor.

Asgari ücretin zamlanması sonrası fiyat artışlarının sürmesi bekleniyor.

Yaşanan zamlar bayram öncesi vatandaşların belini büküyor. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar özellikle bayramlık tatlı, çikolata ve giyim fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle zor günler geçiriyor.