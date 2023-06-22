Bunu da gördün Türkiye. Bayramın vazgeçilmezi kilo ile değil tane ile satılıyor

Bayramın vazgeçilmezi olan baklava artık kilo ile değil taneyle satılıyor. Baklava fiyatlarındaki yüksek artış sonrası tanesinin 21 lira olduğu görüldü.

Bunu da gördün Türkiye. Bayramın vazgeçilmezi kilo ile değil tane ile satılıyor

Kurban bayramı yaklaşırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı. Bir pastanede çekilen fotoğrafta, Türkiye'de evlere en fazla giren tatlılardan biri olan baklavanın artık dilimle satıldığı görüldü.

DİLİMİ 21 LİRAYA SATILIYOR

Fıstıklı baklavanın bir diliminin 21 TL'ye satıldığı görülürken; bir kısım kullanıcı durumu eleştirdi, bazı kullanıcılar ise her şeyin fiyatının arttığını belirterek bu fiyatın normal olduğunu ifade etti.

3463-rbuq.jpg

BAYRAM ALIŞVERİŞİ HAYAL OLDU

TÜİK, enflasyonda düşüşü işaret etse de pazardaki durum tam tersini gösteriyor. Doğalgaz fiyatlarını sıfırlayarak enflasyonda düşüş olduğunu iddia eden TÜİK’in aksine başta gıda olmak üzere birçok üründe fiyat artışı devam ediyor.

Asgari ücretin zamlanması sonrası fiyat artışlarının sürmesi bekleniyor.

Yaşanan zamlar bayram öncesi vatandaşların belini büküyor. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar özellikle bayramlık tatlı, çikolata ve giyim fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle zor günler geçiriyor.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı Magazin
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu Magazin
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı Güncel
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı
İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü Dünya
İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Cem Uzan duyduğu sözler sonrası canlı yayında çıldırdı Siyaset
Cem Uzan duyduğu sözler sonrası canlı yayında çıldırdı
TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'ın oyuncularına kanca Spor
TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'ın oyuncularına kanca