Bunu da yaptılar. İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

Kaynak: İHA
Bunu da yaptılar. İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı
İşgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki zeytinleri Yahudi işgalciler tarafından çalındığı ortaya çıktı. Ağaçlardaki zeytinleri toplayan yahudiler kameraya yakalandı.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria Bölgesi'nden yok artık dedirten görüntüler. Yahudi işgalciler şimdi de bölgedeki Filistinlilerin zeytinlerini çalmaya başladı. Bu anlar görüntülendi. Hem de İsrailli İnsan Hakları Örgütü Yesh Din tarafından çekildi.

Batı Şeria'daki Avarta köyünde Filistinlilere ait zeytin mahsulü, 2 Yahudi işgalci tarafından çalınırken, görüntülendi.

Yesh Din tarafından yapılan açıklamada, iki işgalcinin Avarta sakinlerinin özel mülkiyetindeki Filistinlilerin topraklarından zeytin çalarkan görüntülenip, belgelendiği belirtildi.Itamar yerleşimi yakınlarındaki hırsızlık olayı sırasında İsrailli güvenlik görevlilerinin araçlarla oradan geçtiği ancak olaya müdahale edilmediği kaydedildi.

Çekilen görüntülerde, Yahudi işgalci hırsızların zeytin ağaçlarındaki sopalarla yere serdikleri bezin üzerine düşürdüğü ve çuvallara doldurduğu görüldü.

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